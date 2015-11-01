2 курсовые работы схемотехника

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1. Расчет сетевого импульсного блока питания для паяльника.

Исходные данные:выходное постоянное напряжение Uвых=24В, ток нагрузки Iн=0,9А, частота преобразования преобразователя fпр=80 кГц;

2. Обоснование и расчет схемы сетевого импульсного блока питания для компьютера. 

Исходные данные:Uвых1=+5±0,1 В, Iвых1=20А; Uвых2=+12±0,6В, Iвых2=15А; Uвых3=-12±0,6В, Iвых3=0,4А; частота преобразования fпр=100 кГц.

8 лет назад
zerzer
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад