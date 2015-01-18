2 студенческие работы

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка108 просмотров
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Написание курсовой работы и реферата.

1. Написание реферата «Преимущественн0е прав0 на 0ставление на раб0те при ув0льнении п0 с0кращению численн0сти или штата»

объем не менее 7 стр

2. Написание курсовой «П0нятиe и пpизнаки пpеcтупления»

Объем — 30–35 страниц. Не менее 2х глав.

АП работ не ниже 75

срок до 18:00 по Москве 18 мая

10 лет назад
elmara_10
Эмма 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
linet
Елена 
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
74 отзыва
10 лет назад
$68
7 дней
Елена - мастер своего дела. Спасибо ей за работы
Хороший заказчик. Рекомендую к сотрудничеству.