2 вопроса по социологии

Тип работы: контрольная

Предмет: социология и психология управления

Курс: IV

Ответить на 2 вопроса из темы по 5 страниц на каждый:

1. В чем различие обыденного и научного социологического знания?

2. Велики ли, по Вашему мнению, возможности социологии в изучении властных отношений в системе управления?

Писать без введения и заключения, сами ответы на вопросы. Необходимо содержание и список используемой лит-ры

Оформление: Times New Roman: 14; Интервал: 1.5

Кол-во источников не менее: 5

Кол-во страниц не менее: 10

Кол-во страниц не более: 10

Срок: 4 июня 2008 г.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВЫШЛЮ ПО ЗАПРОСУ