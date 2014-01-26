3 курсовые по праву

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Завершен5 заявок164 просмотра

Здравствуйте, уважаемые авторы.

3 Курсовые по гражданскому праву.

Темы:

1.Зашита прав п0требителей в быт0в0м 0бслуживании

2.Д0г0в0р о с0вместн0й деятельн0сти.

3.Учредительный д0г0в0р.

Требования к курсовой прилагаю. АП не ниже 75.

Листаж - 30 стр

Ориентировочный бюджет за одну работу - 1000 руб. Возможен торг.

11 лет назад
elmara_10
Эмма 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

linet
Елена 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
74 отзыва
11 лет назад
$80
10 дней
Елена успешно справилась с поставленной задачей. Спасибо, Елена.
Очень рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

linet
Елена 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
74 отзыва
11 лет назад