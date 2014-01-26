Здравствуйте, уважаемые авторы. Курсовая Предмет: 0сн0вы управления перс0нал0м тема курсовой- "Пр0ектир0вание системы упрaвления пр0цесс0м aдaптации кaдр0в" объем- не менее 45страниц. есть методичка к курсовой - в приложении. ...
3 курсовые по праву
Здравствуйте, уважаемые авторы.
3 Курсовые по гражданскому праву.
Темы:
1.Зашита прав п0требителей в быт0в0м 0бслуживании
2.Д0г0в0р о с0вместн0й деятельн0сти.
3.Учредительный д0г0в0р.
Требования к курсовой прилагаю. АП не ниже 75.
Листаж - 30 стр
Ориентировочный бюджет за одну работу - 1000 руб. Возможен торг.
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