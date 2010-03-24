3 Реферата по информатике № 2

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

Методические указания по выполнению и оформлению работы будут переданы избранному специалисту.

Требуется качественная работа, при успешном выполнении проекта избранный фрилансер будет получать заказы

по этой тематике с приоритетом.

Введение, заключение, список литературы обязательны.

В заявке сразу указывайте Вашу почту для последующей пересылки вам ТЗ.

Срок исполнения 4 дня после начала работы и согласования цены и задания.

Оплата работы после выполнения заказа.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 2-ух месяцев.