3 Реферата по информатике № 2

$23
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен3 заявки154 просмотра

3 Реферата по информатике № 2

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

Методические указания по выполнению и оформлению работы будут переданы избранному специалисту.

Требуется качественная работа, при успешном выполнении проекта избранный фрилансер будет получать заказы

по этой тематике с приоритетом.

Введение, заключение, список литературы обязательны.

В заявке сразу указывайте Вашу почту для последующей пересылки вам ТЗ.

Срок исполнения 4 дня после начала работы и согласования цены и задания.

Оплата работы после выполнения заказа.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 2-ух месяцев.

15 лет назад
Iskatel777
45 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

helenira
42 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$23
4 дня
Елена сделала настоящий проект отлично! Клиент просто был счастлив! Очень ответственный специалист, работает оперативно и качественно, чего не хватает некоторым другим фрилансерам. Планирую и дальше ещё обращаться за помощью! Максимальная оценка! С уважением, Константин.
Очень рада, что Константин стал моим постоянным заказчиком. Работая с Константином, фрилансер быть абсолютно уверенным, что получит четкое задание, оперативную поддержку в решении рабочих вопросов и достойное вознаграждение за свой труд! С удовольствием рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

helenira
42 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
ТОП-5
Рефераты, Курсовые и Дипломы