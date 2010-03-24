Учебная дисциплина: Трудовое право. Нужен диплом и отчёт по практике Тема диплома: Правовое регулирование трудовой дисциплины работников транспорта. Объём работы диплома: 60-80 листов Объём работы по преддипломной практики: 20-30 ...
3 Реферата по информатике № 2
3 Реферата по информатике № 2
Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.
Методические указания по выполнению и оформлению работы будут переданы избранному специалисту.
Требуется качественная работа, при успешном выполнении проекта избранный фрилансер будет получать заказы
по этой тематике с приоритетом.
Введение, заключение, список литературы обязательны.
В заявке сразу указывайте Вашу почту для последующей пересылки вам ТЗ.
Срок исполнения 4 дня после начала работы и согласования цены и задания.
Оплата работы после выполнения заказа.
Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 2-ух месяцев.
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