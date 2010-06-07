3 реферата по специальности Горное дело

Мария действительно хороший специалист, все данные темы были ей выполнены грамотно и серьёзно. Сроки выдержаны, качество работы выше всяких похвал. Планирую сотрудничать с Марией по другим моим проектам в дальнейшем! Рекомендую хорошим заказчикам также обращаться за помощью к Марии, как надёжному фрилансеру. Моя оценка 10 баллов! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн