3 реферата по специальности Горное дело

$20
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Завершен8 заявок276 просмотров

3 реферата по техническим дисциплинам:

специальность Горное дело

1.Геотехнология

2.Макшейдерское дело

3.Физика горных пород.

Задание будет выслано на е-мэйл.

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, и стоимость выполнения работы.

Оплата работы после выполнения заказа.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 1,5 месяца.

15 лет назад
Iskatel777
45 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Dolgikova
Мария 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
2 отзыва
15 лет назад
$20
3 дня
Мария действительно хороший специалист, все данные темы были ей выполнены грамотно и серьёзно. Сроки выдержаны, качество работы выше всяких похвал. Планирую сотрудничать с Марией по другим моим проектам в дальнейшем! Рекомендую хорошим заказчикам также обращаться за помощью к Марии, как надёжному фрилансеру. Моя оценка 10 баллов! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн

Заявки фрилансеров

Dolgikova
Мария 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
2 отзыва
15 лет назад