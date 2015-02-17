4 и 5 глава дипломной скс

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Диплом 70–100 стр

тема Создание и проектирование СКС в ОАО «…» Организацию нужно выбрать в течение первых 2х дней от начала работы над заказом и согласовать.

В работе нужно оснастить 100 рабочих мест всем.розетки телефоны, видеокамеры, сети.всё что к IT относится.

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экономическая часть

Пример содержания тот же

Работу пишем поглавно, этапами.

заканчиваем работу (4 и 5 глава, введение, заключение) 2000р и срок 13 янв

9 лет назад
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
Mama_Jein
Евгения 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$30
7 дней
Спасибо за отличную работу!
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