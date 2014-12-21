4 полосы газеты, учебная работа

$20
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт13 заявок271 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать 4 полосы (формата А3) газеты в Indesign. Это студенческая работа. Тема "Здоровое питание", информацию из Интернета по данной тематике накидать в неё.

9 лет назад
itsabiz
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад