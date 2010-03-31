Административная деятельность

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен8 заявок202 просмотра

Нужно переделать работу - сократить работу, оставить самое основное по вопросам. Теоритическая часть должна быть не более 5 листов.

15 лет назад
Vladimirton
Владимир 
41 год
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад
$7
1 день
Работу выполнила очень быстро и качественно!
Очередное сотрудничество с Владимиром и заслуженные 10 баллов!!!

Заявки фрилансеров

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад