Необходимо написание двух научных статей. Объем каждой: 8-10 страниц Написание статей лежит в нескольких областях: тепломассобмен, термодинамика, криогранулирование, режимы кипения и др. Специальность: холодильная, криогенная техника и кондиционирование. ...
Анализ и совершенствование финансовой отчётности
Тема дипломной работы « Анализ и совершенствование финансовой отчётности на примере Торговый Дом «ЦДС»
Специальность Менеджмент организации,
Специализация Финансовый менеджмент
Объем 80-100стр
(проверяют программой АТИПЛАГИАТ, в расширенной версии должно быть не менее 75% оригиальности)
сроки практика ориентировочно с 20 мая по 26, пока нет точной даты
предзащита с 20 по 26 мая
ЗАЩИТА С 27 мая по 9 июня
Все задание с подробным описание в приложении.
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