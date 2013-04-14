Тема дипломной работы « Анализ и совершенствование финансовой отчётности на примере Торговый Дом «ЦДС»

Специальность Менеджмент организации,

Специализация Финансовый менеджмент

Объем 80-100стр

(проверяют программой АТИПЛАГИАТ, в расширенной версии должно быть не менее 75% оригиальности)

сроки практика ориентировочно с 20 мая по 26, пока нет точной даты

предзащита с 20 по 26 мая

ЗАЩИТА С 27 мая по 9 июня

Все задание с подробным описание в приложении.