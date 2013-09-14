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Анализ соотношения прибыли, затрат и объема продаж
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Нужна курсовая тема Анализ соотношения прибыли, затрат и объема продаж (CVP-анализ)
25-30с.
1. Анализ соотношения прибыли, затрат и объема продаж (CVP-анализ)
2. Практическое задание
Указания к выполнению курсовой работы
В течение семестра студенты по учебному плану выполняют курсовую работу.
Для того, чтобы курсовая работа была зачтена, она должна отвечать
следующим требованиям: самостоятельность выполнения; полнота,
правильность выполнения и оформления, соответствие заданию и
контрольным срокам его выполнения. Если в процессе рецензирования
обнаружится, что требование о самостоятельности выполнения работы не
соблюдено (например, несколько одинаковых, «дословных» работ), то
работа положительной оценки не получит. При этом преподаватель вправе заменить вариант.
Целью курсовой работы является систематизация, закрепление и
расширение теоретических и практических знаний студентов по
управлению затратами и выработка умения применять знания при решении
конкретных задач работы предприятия в реальных условиях.
Задание по выполнению курсовой работы состоит из теоретического
вопроса и практического задания. Вариант курсовой работы выбирается
студентом по порядковому номеру в списке группы. Перечень из 15
вариантов представлен ниже. Студент 16-й по списку выбирает 1 вариант и т.д.
Объем курсовой работы – 25-30 страниц, на листах формата А4
(210*297мм), выполненного в MS-Word кеглем 14 с интервалом 1,5, с
полями: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 15 мм и нижнее – 20
мм. Страницы должны быть пронумерованы в правом верхнем углу,
начиная с титульного листа; номер страницы на титульном листе не
ставиться. Ссылки на источники, используемые в тексте работы,
помещаются непосредственно в тексте в квадратных скобках с указанием
порядкового номера в списке использованной литературы. Цифровой
материал курсовой работы целесообразно оформить в виде таблиц.
Каждая таблица размещается после первого упоминания о ней в тексте.
Курсовая работа должна быть представлена на кафедру согласно
графику учебного процесса и защищена. Студенты, не защитившие
курсовую работу, к итоговому экзамену по дисциплине не допускаются.
Курсовая работа должна иметь следующую структуру:
- титульный лист (указывается название ВУЗа, института, направления
и профиля, вариант, номер группы, фамилия и инициалы свои и руководителя);
- содержание (указывается содержание работы с указанием страниц);
- введение (включает рассмотрение актуальности, цель, задачи,
предмет и объект работы; введение должно занимать не более 2 страниц);
- основная часть должна быть представлена:
а) в виде исследования теоретического вопроса обязательно с
примерами из действительности, собственной точкой зрения,
предложениями автора по использованию рассмотренных теоретических;
б) выполнения практического задания по тому предприятию, по
которому студент проходил практику или на котором работает;
- заключение (приводятся в порядке убывания важности основные
выводы и рекомендации по выполненной работе);
информационные источники, использованные при выполнении работы;
список использованных источников следует располагать в алфавитном
порядке с учетом требований по оформлению библиографических списков).
Содержание практического задания для курсовой работы
На примере конкретного предприятия необходимо изучить и описать в работе:
1. субъектов управления затратами;
2. особенности управления затратами;
3. степень развитости и специфику управленческого учета;
4. классификации затрат и цели их применения;
5. способы снижения себестоимости продукции;
6. методы управления затратами на предприятия;
7. методы учета и калькулирования затрат.
Составить калькуляцию себестоимости единицы продукции и разработать
рекомендации по управлению затратами исследуемого предприятия.
яндекс или киви
работа нужна 18.09 10с. теория, 15-20с практика
цена 1000-1200р.
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