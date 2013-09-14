Нужна курсовая тема Анализ соотношения прибыли, затрат и объема продаж (CVP-анализ)

25-30с.

1. Анализ соотношения прибыли, затрат и объема продаж (CVP-анализ)

2. Практическое задание

Указания к выполнению курсовой работы

В течение семестра студенты по учебному плану выполняют курсовую работу.

Для того, чтобы курсовая работа была зачтена, она должна отвечать

следующим требованиям: самостоятельность выполнения; полнота,

правильность выполнения и оформления, соответствие заданию и

контрольным срокам его выполнения. Если в процессе рецензирования

обнаружится, что требование о самостоятельности выполнения работы не

соблюдено (например, несколько одинаковых, «дословных» работ), то

работа положительной оценки не получит. При этом преподаватель вправе заменить вариант.

Целью курсовой работы является систематизация, закрепление и

расширение теоретических и практических знаний студентов по

управлению затратами и выработка умения применять знания при решении

конкретных задач работы предприятия в реальных условиях.

Задание по выполнению курсовой работы состоит из теоретического

вопроса и практического задания. Вариант курсовой работы выбирается

студентом по порядковому номеру в списке группы. Перечень из 15

вариантов представлен ниже. Студент 16-й по списку выбирает 1 вариант и т.д.

Объем курсовой работы – 25-30 страниц, на листах формата А4

(210*297мм), выполненного в MS-Word кеглем 14 с интервалом 1,5, с

полями: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 15 мм и нижнее – 20

мм. Страницы должны быть пронумерованы в правом верхнем углу,

начиная с титульного листа; номер страницы на титульном листе не

ставиться. Ссылки на источники, используемые в тексте работы,

помещаются непосредственно в тексте в квадратных скобках с указанием

порядкового номера в списке использованной литературы. Цифровой

материал курсовой работы целесообразно оформить в виде таблиц.

Каждая таблица размещается после первого упоминания о ней в тексте.

Курсовая работа должна быть представлена на кафедру согласно

графику учебного процесса и защищена. Студенты, не защитившие

курсовую работу, к итоговому экзамену по дисциплине не допускаются.

Курсовая работа должна иметь следующую структуру:

- титульный лист (указывается название ВУЗа, института, направления

и профиля, вариант, номер группы, фамилия и инициалы свои и руководителя);

- содержание (указывается содержание работы с указанием страниц);

- введение (включает рассмотрение актуальности, цель, задачи,

предмет и объект работы; введение должно занимать не более 2 страниц);

- основная часть должна быть представлена:

а) в виде исследования теоретического вопроса обязательно с

примерами из действительности, собственной точкой зрения,

предложениями автора по использованию рассмотренных теоретических;

б) выполнения практического задания по тому предприятию, по

которому студент проходил практику или на котором работает;

- заключение (приводятся в порядке убывания важности основные

выводы и рекомендации по выполненной работе);

информационные источники, использованные при выполнении работы;

список использованных источников следует располагать в алфавитном

порядке с учетом требований по оформлению библиографических списков).

Содержание практического задания для курсовой работы

На примере конкретного предприятия необходимо изучить и описать в работе:

1. субъектов управления затратами;

2. особенности управления затратами;

3. степень развитости и специфику управленческого учета;

4. классификации затрат и цели их применения;

5. способы снижения себестоимости продукции;

6. методы управления затратами на предприятия;

7. методы учета и калькулирования затрат.

Составить калькуляцию себестоимости единицы продукции и разработать

рекомендации по управлению затратами исследуемого предприятия.

яндекс или киви

работа нужна 18.09 10с. теория, 15-20с практика

цена 1000-1200р.