Аналоговая электроника - курсовой

Во вложении - дадание и некоторые пояснения Методички нет Желателньо использовать Солид 5-й и какой-нибудь "старый" Автокад
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Во вложении только задание
Дополнительный материал и методичку, а также примеры выполненных работ могу докинуть почтой (размер не позволяет прикрепить все)
Бюджет строго определен, всего таких работ надо будет сделать 15-20
Срок на каждую работу: 3-4 дня
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