Английский язык, лингвистика

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт10 заявок253 просмотра

Необходимо подготовить реферат научного характера по методике преподавания английского языка. Работа не для студентов, поэтому требования понимания, что такое научный текст, обязательны.

Пишите о вашем опыте.

Оплата 200 р./стр. А4.

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14 лет назад
CTV
59 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад

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