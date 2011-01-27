Необходим специалист, умеющий подготовить научный текст, знающий физику или методику преподавания физики. Текст не очень сложный. Указывайте ваши знания и опыт работы в этой области. Оставляйте сразу mail. 200 руб./стр. А4
Английский язык, лингвистика
Необходимо подготовить реферат научного характера по методике преподавания английского языка. Работа не для студентов, поэтому требования понимания, что такое научный текст, обязательны.
Пишите о вашем опыте.
Оплата 200 р./стр. А4.
Для связи оставляйте свой mail.
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