Требуется разработать научно-исследовательский отчет по радиоэлектронике, включая схемы подключений для платы QMTECH Zynq с АЦП и ЦАП. Необходимо интегрировать устройства и написать тестовое ПО для воспроизведения и считывания сигналов. Проект включает изучение Zynq и разработку программы для общей системы.