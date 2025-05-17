Необходимо написать курсовую работу на тему 'Відтворення українською мовою національно-маркованих одиниць, що зображають політичний устрій США'. Объем работы - 35 страниц без содержания, состоит из двух разделов. В заявке укажите стоимость работы.
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