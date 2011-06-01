Аудит денежных средств

Предмет: Логистика Тема: Пищевая продукция.Организационно-экономический анализ логистической инфраструктуры доставки кисломолочной продукции Тип: курсовая с практической частью Объем: 21 листов Срок: укажите возможный Пожелания: I глава Характеристика предприятий по производству кисломолочной продукции как объектов логистической деятельности.(сравнить два предприятия одна из “Вимм Биль ...
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