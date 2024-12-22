Задача включает формирование инвестиционного портфеля с акциями, корпоративными и государственными облигациями. Обязательная диверсификация по минимуму трём отраслям. Необходимо оценить стоимости портфеля на 1 декабря 2023 года и 1 декабря 2024 года, а также определить общую доходность и максимальные значения роста и просадки. Результаты должны быть представлены в Excel с выводами.