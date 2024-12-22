Требуется оформить список литературы для курсовой работы в соответствии с требованиями ГОСТ. Необходимо учитывать все актуальные стандарты и правила оформления ссылок и библиографических записей.
Автоматизация технологических процессов и производств_контроллер OMRON
не актуально
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