Автоматизация учета заявок клиентов

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Закрыт1 заявка99 просмотров

Переписать/доработать дипломную работу по теме Автоматизация учета заявок клиентов,есть диплом с написанным сайтом и всеми доками , завернули так как не соответствовал методички, попался плохой куратор.

Есть диплом по данной теме, необходимо его подвести к методичке.

11 лет назад
Krimser
Антон 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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