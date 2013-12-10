Переписать/доработать дипломную работу по теме Автоматизация учета заявок клиентов,есть диплом с написанным сайтом и всеми доками , завернули так как не соответствовал методички, попался плохой куратор.

Есть диплом по данной теме, необходимо его подвести к методичке.