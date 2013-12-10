Доброго времени суток. Нужно несколько рефератов, оригинальных, "без копипаста". Общий срок неделя (через 3 и 5 дней после начало работ, будет контрольная проверка промежуточных результатов), я на душой не стою, но ...
Автоматизация учета заявок клиентов
Переписать/доработать дипломную работу по теме Автоматизация учета заявок клиентов,есть диплом с написанным сайтом и всеми доками , завернули так как не соответствовал методички, попался плохой куратор.
Есть диплом по данной теме, необходимо его подвести к методичке.
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