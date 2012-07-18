Здравствуйте. бизнес план про Алюминевое производство. Т.е мы хотим закупить оборудование, с помощью которого можно отливать литье любых изделий. Размером не более 900*900см . Задача 1) Изучить ...
Автоматизация управления выполнения заказов
Дипломная работа Автоматизация управления выполнения заказов по установке пластиковых окон.
Кафедра экономической информатики. Работу выполнить по утвержденному плану работы. Написать программу на Delphi или C++. Программу написать с пояснениями. В экономической части НЕ нужно делать методом приведенных затрат. Предмет: информационные системы ; Шрифт: 14 шрифт, полуторный интервал; Работа содержит: теорию и практику
70-80 стр., 20-30 источников
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы14 заявокЗакрыт12 лет назад
Курсовая работа по ОТЦ, вариант 10Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт13 лет назад
требования во вложенном файле. Срок 1 месяцЗакрыт13 лет назад
Выполнить 3 и 4 главу диплома Кадровая политика предприятияЗакрыт13 лет назад
Нужно выполнить курсовую работу на тему Анализ и пути улучшения финансового состояния предприятия.Закрыт13 лет назад
- $50
Цена указана за тест. Шаблон теста прилагается. Ребята, тесты нужны качественные, без образования в этой сфере лучше не браться. Вот темы: - «Защита чести, достоинства, деловой репутации в сети Интернет» - ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Вариант №11. Теория не нужна.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходим отчет по учебно–ознакомительной практике. Практика длилась две недели, с 1 по 14 июля в управе района Филевский парк, отдел: Социальной политики. Необходимо составить отчет листов на 15, можно меньше. Методические указания ...Завершен13 лет назад
- $30
Необходимо выполнить практическое задание курсовой работы по стратегии развития. Срок сдачи 20 июля. 21.00 мск - вся работа, до этого момента нужно будет предоставить еще фрагменты работы. Задание в файле, на ...Завершен13 лет назад
Тема-Состав доходной части бюджетной системы городского округа (на выбор студента, на примере не менее 3-х нормативных актов о бюджете за определённый период Объем-35 стр Срок — 20 днейЗавершен13 лет назад