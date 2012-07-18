Автоматизация управления выполнения заказов

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Закрыт2 заявки121 просмотр

Дипломная работа Автоматизация управления выполнения заказов по установке пластиковых окон.

Кафедра экономической информатики. Работу выполнить по утвержденному плану работы. Написать программу на Delphi или C++. Программу написать с пояснениями. В экономической части НЕ нужно делать методом приведенных затрат. Предмет: информационные системы ; Шрифт: 14 шрифт, полуторный интервал; Работа содержит: теорию и практику

70-80 стр., 20-30 источников

Delphi
13 лет назад
samuray-piligrim
Михаил 
53 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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