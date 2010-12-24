Авторы по техническим дисциплинам

$1000
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт11 заявок433 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуются авторы по техническим дисциплинам: ТММ, сопромат, электротехника, электротехника, теор.механика, детали машин, физика и т.д.

В письме указывать

ФИО:

Возраст:

Учебное заведение:

Специальность:

Предметы по которым выполняете работы:

Тип работ:

Примерные расценки:

Компании с которыми работали:

Контактная информация:

Резюме высылать не нужно. Просто в письме данные.

Высылать на почту [email protected]

13 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
56 отзывов(-3)