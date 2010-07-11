Авторы по выполнению курсовых, контр., рефератов

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт31 заявка354 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для работы на новом сайте требуются авторы по выполнению курсовых, контрольных, рефератов. Опыт работы не менее 1 года. Пунктуальность, ответственность, исполнительность. Мы хотим создать для нашего сайта сплоченный коллектив, дружную команду, от этого зависит успех сайта.

13 лет назад
GoodMaster1988
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад