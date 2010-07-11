Администрация компании «VLREFERATS» проводит набор авторов студенческих работ по экономическим, юридическим, техническим, физико-математическим дисциплинам для сотрудничества на постоянной основе. Для начала сотрудничества заполните анкету, которую найдете в приложении и вышлите ее на электронный адрес: [email protected] Будем ...
Авторы по выполнению курсовых, контр., рефератов
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Для работы на новом сайте требуются авторы по выполнению курсовых, контрольных, рефератов. Опыт работы не менее 1 года. Пунктуальность, ответственность, исполнительность. Мы хотим создать для нашего сайта сплоченный коллектив, дружную команду, от этого зависит успех сайта.
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