Бізнес план ритуального бізнесу

Потрібен автор Бізнес план на тему: "Бізнес-план власного бізнесу виробництва заморожених виробів" 30+ сторінок Унікальність: 75% Строки: 3.12
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Бізнес план відкриття ритуального бізнесу
35 сторінок
Унікальність: 70%
Строки: 3.12
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