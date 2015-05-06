Необходимо написать курсовую работу. Темы работы «Принципы работы журналиста в горячих точках» Объем работы 30 – 35 стр от введения до списка литературы. ...
Бакалаврская - экономика и бух. учет
60-70 страниц
6 дней
АП от 80%
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