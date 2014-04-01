Беспредложные абсолютные конструкции курсовая

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Завершен1 заявка98 просмотров

к 15 марта нужно выполнить курсовую работу (которая является 1ой частью дипломной) по кафедре грамматики английского языка по теме "Беспрдедложные абсолютные конструкции(non-participial absolute constructions)". Работа пишется на английском языке!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, состоит из 30 страниц: 8-9 теория, остальное- практическая часть и библиография. В практической части нужно классифицировать и анализировать конструкции и приводить примеры из английской литературы (примеров должно быть 30-40). Классификация у меня подготовлена, примеров 10 есть на данный момент. Вы можете помочь с такой работой? Сколько это будет стоить?

11 лет назад
Bety888
45 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

oxi230284
Оксана 
41 год
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$65
30 дней
Оксана, Вы просто умница! Очень сложная работа - Беспредложные абсолютные конструкции курсовая (англ. язык), выполнена грамотно, учтены все требования, с доработками проблем не возникло, рекомендую! Сотрудничаем )))
Сотрудничеством довольна. Всем рекомендую!

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oxi230284
Оксана 
41 год
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад