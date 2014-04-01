Беспредложные абсолютные конструкции курсовая

к 15 марта нужно выполнить курсовую работу (которая является 1ой частью дипломной) по кафедре грамматики английского языка по теме "Беспрдедложные абсолютные конструкции(non-participial absolute constructions)". Работа пишется на английском языке!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, состоит из 30 страниц: 8-9 теория, остальное- практическая часть и библиография. В практической части нужно классифицировать и анализировать конструкции и приводить примеры из английской литературы (примеров должно быть 30-40). Классификация у меня подготовлена, примеров 10 есть на данный момент. Вы можете помочь с такой работой? Сколько это будет стоить?