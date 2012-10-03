Бизнес-план

$50
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Закрыт5 заявок117 просмотров

Тема работы: Островной павильон для торговли аксессуарами на моб. тлф

Тип работы: бизнес-план

Объем работы: 20-30 стр

Бюджет 2500

Срок выполнения 10 дней

13 лет назад
kelena27
Елена 
41 год
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров