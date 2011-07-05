Бухгалтерский учёт

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт6 заявок166 просмотров
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Тема: Отчёт по преддипломной практике бухгалтера

Объём 40 страниц, срок 7-8 дней

В методичке дан перечень вопросов, которые необходимо осветить.

Для отчёта необходимо смоделировать и представить в эл.виде балансы за 3 года.

12 лет назад
bb474
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
BubaSv
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$33
10 дней
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