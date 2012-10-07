Часть диплома по маркетингу

тема: "CTPАТЕГИЧЕСКИЙ AHAЛИЗ БРEHДА ЗИДEHА", направление - МАРКЕТИНГ, МЕДИЦИНА

От автора требуется ниписание теоретической части, плюс скомпановать с практической частью.

срок исполнения работы до 2 октября.

высылаю Вам те материалы, какие у меня есть: маркетинговый план , целеполагание(то, как мы продвигаем препарат)любые данные по препарату, т.е. вторичку, план, доли и т.д. могу предоставить.

Интересует цена.