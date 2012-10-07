Часть диплома по маркетингу

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Завершен2 заявки144 просмотра

тема: "CTPАТЕГИЧЕСКИЙ AHAЛИЗ БРEHДА ЗИДEHА", направление - МАРКЕТИНГ, МЕДИЦИНА

От автора требуется ниписание теоретической части, плюс скомпановать с практической частью.

срок исполнения работы до 2 октября.

высылаю Вам те материалы, какие у меня есть: маркетинговый план , целеполагание(то, как мы продвигаем препарат)любые данные по препарату, т.е. вторичку, план, доли и т.д. могу предоставить.

Интересует цена.

13 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$135
15 дней
Долгое время работаю с Ольгой, качество работ всегда на высоте.
Триста тридцать третий отзыв:)))) С Владимиром работать - одно удовольствие. Рекомендую всем!!!:)

Заявки фрилансеров

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад