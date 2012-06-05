Чертежи по проектированию ресторана

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Закрыт1 заявка120 просмотров

Нужны чертежи для дипломного проекта (7 штук)

Проектирование ресторана в г. Москве

Все расчеты внутренних помещений имеются и будут отправлены исполнителю.

Есть примеры аналогичного задания по ссылке http://webfile.ru/5986744

Жду предложений по цене (ориентировочно)

13 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

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