Дипл. Законность и проблема защиты прав вкладчиков

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Закрыт2 заявки103 просмотра

Дипломный проект: "Законность и проблема защиты прав вкладчиков"

- юридический факультет, специализация "Финансово-Правовая"

Нужен план

15 лет назад
Leogorn
Леонид 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
10 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров