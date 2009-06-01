Тема: Внешняя миграция рабочей силы.... Реферат должен быть выполнен в формате редактора Word и оформлен в соответствии со следующими требованиями: объем реферата – не менее 10 страниц стандартного текста (шрифт Times New ...
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Добрый день!
К сожалению, исполнитель пропал! Попробуем еще раз - но сроки очень и очень сжатые: в идеале нужно в течение одного-двух дней!!! Готовые работы также рассматриваются (скидывайте содержание и список чертежей)!
Срок и цену указывайте! Также, пожалуйста, указывайте опыт написания работ по данной тематике на заказ.
С уважением,
Алексей.
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