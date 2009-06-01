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Закрыт1 заявка125 просмотров

Добрый день!

К сожалению, исполнитель пропал! Попробуем еще раз - но сроки очень и очень сжатые: в идеале нужно в течение одного-двух дней!!! Готовые работы также рассматриваются (скидывайте содержание и список чертежей)!

Срок и цену указывайте! Также, пожалуйста, указывайте опыт написания работ по данной тематике на заказ.

С уважением,

Алексей.

16 лет назад
Alex_30
44 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

goldenkov
Виктор 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва(-2)
16 лет назад
$300
3 дня
Вновь вынужден констатировать: все возможные сроки прошли, работы нет, ответов на мои письма нет (хотя на сайте появляется), в ICQ не появляется, телефон не берет, периодически его отключая! Уже второй раз меня подводит, причем в этот раз крупно попадает и заказчик, который рассчитывал на него. Посмотрим, будет ли возвращена предоплата или данный товарисч обычный лохотронщик, коих в последнее время развелось немеряно! Дополнение: оба-на! А гражданин-то вдруг из украинского Киева переехал в белорусский Борисов!!!

Заявки фрилансеров

goldenkov
Виктор 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва(-2)
16 лет назад