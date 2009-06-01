Добрый день!

К сожалению, исполнитель пропал! Попробуем еще раз - но сроки очень и очень сжатые: в идеале нужно в течение одного-двух дней!!! Готовые работы также рассматриваются (скидывайте содержание и список чертежей)!

Срок и цену указывайте! Также, пожалуйста, указывайте опыт написания работ по данной тематике на заказ.

С уважением,

Алексей.