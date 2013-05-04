Тема:Системы навозоудаления и утилизации навоза в скотоводстве. теория и практика требования:стандартные требования.стандартное оформление, в конце работы дата ( на списке литературы) обьем:не менее 50 шрифт:14,1.5 литература:не менее 10
Диплом 2-3 глава
Здравствуйте.
Нужно написать 2-3 главу диплома.
Тема: Перспектива обслуживания железнодорожной отрасли как фактор устойчивого развития предприятия в современных условиях
От клиента: Делаю на примере ЗАО КБ "ДельтаКредит"
Данные прилагаем.
Интересует цена - срок.
Уникальность от 70% по системе антиплагиат.
Ждем ваших заявок.
С уважением компания Cheldip74
Выбранный исполнитель
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