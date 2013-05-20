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ВВЕДЕНИЕ

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ

СРЕДСТВАМИ

1.1. Роль эффективного управления оборотными средствами в

условиях рыночной экономики

1.2. Основы организации оборотных средств на предприятии

1.3. Особенности управления оборотными средствами в

российских условиях

2. МЕТОдика АНАЛИЗА И УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1. Система показателей оценки оборотных средств и

эффективности их использования

2.2. Способы управления чистым оборотным капиталом и текущими

финансовыми потребностями предприятия

2.3. Анализ эффективности использования оборотных средств

3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ

СРЕДСТВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

3.1. Анализ состояния оборотных средств и эффективности

их использования

3.2. Управление величиной текущих финансовых потребностей предприятия

3.3. Анализ эффективности использования оборотных средств

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

12 лет назад
LabComputers
Иван 
42 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

AnnaPatrusheva
Анна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$170
14 дней
Анна выполнила работу во время и хорошего качества! Спасибо за приятную работу

Заявки фрилансеров

AnnaPatrusheva
Анна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад