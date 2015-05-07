20 страниц 4 дня есть диплом - что-то можно взять из него подробнее во вложении
Диплом
Здравствуйте.
Необходимо дописать 3 главу (заключительную) в дипломе. Тема диплома "Повышение эффективности деятельности ЗАО "Франт" путем совершенствования товарной и финансовой политики". В ней необходимо описать рекомендации по совершенствованию деятельности через создание и внедрение мер на предприятии. Меры как универсальные(снижение затрат, повышение объемов производства и пр.), так и конкретные(меры товарной и финансовой политики). Обязательно с экономическим обоснованием. Обязательно также наличие социального проектирования. Я, например, хотел написать про открытие столовой на предприятии для повышения условий труда работников, но можно и любые другие меры повышающие социальную составляющую в организации.
Диплом не могу дописывать из соображения времени. Не успеваю все писать. Хотелось бы, чтобы глава была написана в течении нескольких дней, максимальный срок-неделя. Я надеюсь вы не обманете. У нас были случаи кражи текста и опубликования его в интернете до непосредственной защиты.
Если вы согласны написать главу диплома, то присылайте ваши условия, а также список необходимых вам для выполнения работы материалов.
Спасибо.
С уважением, Тихомиров Денис.
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