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Закрыт1 заявка187 просмотров

Специальность управление качеством

Тема улучшение качества выпускаемой продукции на предприятии....(предприятие любое)

По требованиям все по стандарту. Процент уникальности не менее 80 (антиплагиат.ру)

время есть, больше месяца

есть то что мы накидали с преподом

9 лет назад
mcboyfriend
Дмитрий 
34 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров