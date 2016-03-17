Специальность управление качеством

Тема улучшение качества выпускаемой продукции на предприятии....(предприятие любое)

По требованиям все по стандарту. Процент уникальности не менее 80 (антиплагиат.ру)

время есть, больше месяца

есть то что мы накидали с преподом