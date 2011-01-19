Диплом_аттестация персонала

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Тема: Анализ и совершенствование системы аттестации персонала в Управление Пенсионного Фонда во Всеволожском р-не Лен.Обл

Структура диплома

Введение

1. анализ теоретических основ аттестации персонала в организации

2. анализ системы аттестации персонала в ГУ УПФР во Всеволожском р-не Л.О

3. предложение по совершенствованию системы аттестации персонала ГУ УПФР во Всеволожском р-не Л.О

заключение

Задачи

1.анализ роли и места аттестации в системе управления персоналом

2. исследование методов и форм аттестации персонала

3. анализ системы аттестации персонала в ГУ УПФР во Всеволожском р-не Л.О

4. разработать предложения по совершенствованию системы аттестации персонала в ГУ УПФР во Всеволожском р-не Л.О

Первая глава написана, необходимы корректировка второй и написание третье главы!!

14 лет назад
oxana1985
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altklug777
Елена 
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altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад