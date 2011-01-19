Требуется выполнить курсовой проект по дисциплине: "Строительные и дорожные машины". Специальность заказчика – ПТС-ДМО. Срок заказа – до 1 марта. Методичка - в ...
Диплом_аттестация персонала
Тема: Анализ и совершенствование системы аттестации персонала в Управление Пенсионного Фонда во Всеволожском р-не Лен.Обл
Структура диплома
Введение
1. анализ теоретических основ аттестации персонала в организации
2. анализ системы аттестации персонала в ГУ УПФР во Всеволожском р-не Л.О
3. предложение по совершенствованию системы аттестации персонала ГУ УПФР во Всеволожском р-не Л.О
заключение
Задачи
1.анализ роли и места аттестации в системе управления персоналом
2. исследование методов и форм аттестации персонала
3. анализ системы аттестации персонала в ГУ УПФР во Всеволожском р-не Л.О
4. разработать предложения по совершенствованию системы аттестации персонала в ГУ УПФР во Всеволожском р-не Л.О
Первая глава написана, необходимы корректировка второй и написание третье главы!!
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