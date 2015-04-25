Диплом автоматизация процесса приготовл-я цемент.смеси

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Закрыт1 заявка63 просмотра

диплом на 60 страниц

есть метода - вышлю

есть пример работы

стоимость и срок?

10 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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