Особенности организации труда в бригадах. Курсовой. Объем: 30-35 страниц. Процент оригинальности: от 65% Литература: журналы: нормирование труда в промышленности, Труд и социальные группа, Академия труда и социальных отношений, учебник организация труда В.Б.Бычин
Диплом автоматизация процесса приготовл-я цемент.смеси
диплом на 60 страниц
есть метода - вышлю
есть пример работы
стоимость и срок?
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