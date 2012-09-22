Диплом б. учет, анализ и аудит

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Тема- Анализ и оценка финансовых результатов деятельности организации

Введение

Глава 1. Теоретические аспекты оценки и анализа финансовых

результатов деятельности предприятия.

1.1.Сущность, цели и задачи оценки и анализа финансовых результатов деятельности предприятия.

1.2.Информационная база оценки и анализа финансовых

результатов деятельности предприятия.

1.3.Методика оценки и анализа финансовых результатов

деятельности предприятия.

Глава 2. Анализ и оценка финансовых результатов деятельности ООО «ФОРЛАЙН».

2.1. Краткая характеристика деятельности ООО «ФОРЛАЙН»

2.2. Анализ формирования доходов и расходов ООО «ФОРЛАЙН»

2.3. Анализ прибыли предприятия ООО «ФОРЛАЙН»

Глава 3. Резервы увеличения финансовых результатов и

доходности ООО «ФОРЛАЙН».

3.1.Резервы увеличения прибыли от продаж.

3.2.Резервы повышения доходности предприятия.

Выводы и предложения

Список литературы

оригинальность не менее 75%

срок первой главы 28 сентября

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

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