«Организация и планирование производства» Курсовая работа Вар 27
Диплом: Банковское дело
Здравствуйте.
Нужно написать диплом.
Тема: Рынок коммерческих кредитов в РФ ( на примере ООО "Технология")
Объем: 80-81 стр.
Цена 5000р.
Срок 8-10 дней.
+ к диплому нужна презентация и доклад.
Уникальность от 75% по системе антиплагиат.
План прилагаем.
Ждем ваших заявок
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