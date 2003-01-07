Диплом: Банковское дело

$165
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Закрыт4 заявки131 просмотр

Здравствуйте.

Нужно написать диплом.

Тема: Рынок коммерческих кредитов в РФ ( на примере ООО "Технология")

Объем: 80-81 стр.

Цена 5000р.

Срок 8-10 дней.

+ к диплому нужна презентация и доклад.

Уникальность от 75% по системе антиплагиат.

План прилагаем.

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11 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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