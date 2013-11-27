Диплом: Бизнес информатика

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Закрыт1 заявка117 просмотров

Здравствуйте.

Нужно написать диплом.

Тема: Swot-анализ.

К диплому нужен план,презентация и доклад.

Методичку прилагаем.

Уникальность от 75% по системе антиплагиат.

Интересует цена-срок.

11 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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