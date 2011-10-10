Тема: Перевод документов,связанных с организацией выставок и конференций. 60 стр. Для начала нужен план.
Диплом Бортовые цифровые вычислительные машины
Требуется автор для написания дипломной работы по бортовым цифровым вычислительным машинам. Знания и опыт написания работ по предмету — обязательны.
Тема: Разработка методики исследования учебного микропроцессорного комплекта УМПК-80;
Факультет: Авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов;
Предмет: Бортовые цифровые вычислительные машины;
Объем: 80-90 листов, 8-10 чертежей;
Цена: 8 500 р., работа сдается и оплачивается по частям, без предоплаты;
Срок общей сдачи работы: январь 2012;
Срок сдачи 1-й главы (Анализ структуры учебного микропроцессорного комплекта УМПК-80): 20 октября;
В наличии ряд материалов по работе (включая план дипломной) и методические указания.
По результатам написания этой работы возможно дальнейшее долгосрочное сотрудничество в области выполнения заданий такого рода.
Контактная информация:
E-mail: authors[at]2graf.ru, с пометкой в теме письма «бортовые цифровые вычислительные машины»
ICQ: 406 -194 -503
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