Диплом Бортовые цифровые вычислительные машины

Требуется автор для написания дипломной работы по бортовым цифровым вычислительным машинам. Знания и опыт написания работ по предмету — обязательны.

Тема: Разработка методики исследования учебного микропроцессорного комплекта УМПК-80;

Факультет: Авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов;

Предмет: Бортовые цифровые вычислительные машины;

Объем: 80-90 листов, 8-10 чертежей;

Цена: 8 500 р., работа сдается и оплачивается по частям, без предоплаты;

Срок общей сдачи работы: январь 2012;

Срок сдачи 1-й главы (Анализ структуры учебного микропроцессорного комплекта УМПК-80): 20 октября;

В наличии ряд материалов по работе (включая план дипломной) и методические указания.

По результатам написания этой работы возможно дальнейшее долгосрочное сотрудничество в области выполнения заданий такого рода.

Контактная информация:

E-mail: authors[at]2graf.ru, с пометкой в теме письма «бортовые цифровые вычислительные машины»

ICQ: 406 -194 -503