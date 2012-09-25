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Диплом бух. учет, анализ и аудит-2
Тема: Анализ доходов, расходов и финансовых результатов деятельности организации
Содержание
Введение
1. Теоретические основы учета и анализа финансовых результатов
1.1. Понятие доходов и расходов организации, структура финансовых результатов
1.2. Понятие прибыли, ее сущность и виды
1.3. Информационная база анализа финансовых результатов деятельности организации
2. Современное состояние учета финансовых результатов
2.1. Экономическая характеристика организации
2.2. Учет доходов и расходов по обычным видам деятельности
2.3. Учет прочих доходов и расходов
2.4. Отражение в учете конечного финансового результата и порядок использования прибыли
3. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия
3.1. Анализ структуры, состава и динамики финансовых результатов
3.2. Расчет и оценка показателей рентабельности
3.3. Разработка мероприятий по увеличению прибыли и рентабельности деятельности
Заключение
Список использованной литературы
первую главу необходимо к 1 октября
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