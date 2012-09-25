Диплом бух. учет, анализ и аудит-2

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Тема: Анализ доходов, расходов и финансовых результатов деятельности организации

Содержание

Введение

1. Теоретические основы учета и анализа финансовых результатов

1.1. Понятие доходов и расходов организации, структура финансовых результатов

1.2. Понятие прибыли, ее сущность и виды

1.3. Информационная база анализа финансовых результатов деятельности организации

2. Современное состояние учета финансовых результатов

2.1. Экономическая характеристика организации

2.2. Учет доходов и расходов по обычным видам деятельности

2.3. Учет прочих доходов и расходов

2.4. Отражение в учете конечного финансового результата и порядок использования прибыли

3. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия

3.1. Анализ структуры, состава и динамики финансовых результатов

3.2. Расчет и оценка показателей рентабельности

3.3. Разработка мероприятий по увеличению прибыли и рентабельности деятельности

Заключение

Список использованной литературы

первую главу необходимо к 1 октября

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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