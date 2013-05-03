Диплом – Бухгалтерский учет

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Здравствуйте!

Требуется написать диплом по бух. учету.

Тема Международные стандарты финансовой отчетности в Российской Федерации. Трансформация отчетности на примере ООО «ТД АльпенСтарс 2002"

Объем работы – 70-90 листов

Срок работы – до 14 мая

Какие нужны будут данные? Стоимость?

12 лет назад
swetilo
Ирина 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад

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