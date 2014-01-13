Нужно выполнить часть кандидатской. Введение и 1 главу (аналитический обзор литературы) со списком используемой литературы. Страниц 40, 14 шрифтом через 1.5.
Диплом, дeят-сть иcпoлнит.opгaнoв гocвласти
Coвepшeнcтвoвaниe дeятeльнocти иcпoлнитeльныx opгaнoв гocyдapcтвeннoй влacти (нa пpиMepe Yпpaвы)
80 страниц
преддиплом на 35 страниц (применить во воторой главе на 90%)
план на утверждение.
далее по главам
2 мес.
стоимость?
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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