Диплом, дeят-сть иcпoлнит.opгaнoв гocвласти

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Завершен3 заявки142 просмотра

Coвepшeнcтвoвaниe дeятeльнocти иcпoлнитeльныx opгaнoв гocyдapcтвeннoй влacти (нa пpиMepe Yпpaвы)

80 страниц

преддиплом на 35 страниц (применить во воторой главе на 90%)

план на утверждение.

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2 мес.

стоимость?

11 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Sergei_priority
Сергей 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$100
14 дней
Спасибо, Сергей! Работа написана качественно, замечания исправлены. Рекомендую!
Четкие задания, внимательность,помощь, интересные проекты - вот только малая часть характеристики заказчика! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Sergei_priority
Сергей 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад