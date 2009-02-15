Диплом дизайн

Нужно срочно написать диплом

при чем так что на 23 вечер нужен план

ВУЗ:Институт Индустрии Моды

Курс:6

Дисциплина:Дизайн

Тема:\" Яхт и сёрф клуб\"

Объём:100

Срок:15.02.2009

методички и все есть

все кто реально может его написать стучитесь в аську 410127424

или пишите письмо на почту [email protected]

Жду ответы