Нужна курсовая: теория и практика Объем - до 35 страниц Срок - 6 дней Обязательное внесение коррективов по замечаниям преподавателя Требования во вложении Остальные требования к курсовой сообщены исполнителю: методики, ...
Диплом для экономического вуза Украины
Нужно написать магистерский диплом по специальности "международная экономика". Вуз украинский, следовательно все темы касаются Украины. С темой я пока точно не определился. Хотелось бы такую: "Разработка и обоснование бизнес-плана внешнеэкономической деятельности предприятия". Предприятие- мелкое ЧП (пару машин), занимающееся грузоперевозками по странам СНГ. Вот для него и надо составить что-то вроде бизнес-плана.
Или может хотя бы сделать ту ее часть, которая касается маркетингового исследования, а остальное я уже сам как-нибудь.
Но есть еще другие темы, из которых я может быть что-то выберу:
1. Формирование ценовой политики предприятия- субъекта внешнеэкономической деятельности
2. Формирование ценовой политики предприятия на внешнем рынке
3. Ценовая политика и конкурентноспособность предприятия на международных рынках
4. Ценообразование в международной торговле
5. Учет и анализ международной экономической дестельности предприятия
6. Валютные риски и их страхование (показать на конкретных примерах)
7. Тарифное и нетарифное регулирования международной торговли (на примере конкретных инструментов)
8. Валютное регулирование экспортно-импортной деятельности
9. Российско-украинские отношения: состояние и направление развития
Соответственно все эти темы должны быть привязаны к вышеназванному предприятию.
Также, если у вас есть уже готовые работы на темы, связанные с внешнеэкономической деятельностью, пишите, может меня заинтересует. Главное, чтоб к ней можно было привязать вышеназванное предприятие.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $33Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен15 лет назад
//Выбранный исполнитель подвел, так что публикую снова Необходимо выполнить 3 реферата по следующим темам: 1. Аудит; 2. Деньги.Кредит.Банки; 3. Ценные бумаги. Возможно выполнение по отдельным темам. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт15 лет назад
Курсовая работа тема: Социально-педагогический анализ феномена "трудного ребенка" объем 26листов литературных источников не менее 30 Срок 8 дней.Завершен15 лет назад
Тема дипломной "Разработка программного комплекса расчета платежей за предоставление услуги доступа к сети Internet (биллинга) для операторов услуг телематических служб Срок 25 дней.Закрыт15 лет назад
OптиMизация oперац. систеM и их прoгрaMMные инструментaльные средствa aHализa. 23 страницы а4. Оплата ЯД или при личной встречи в Перми.Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Заказ 3458-KUR Тип работы: Курсовая Предмет: Система ГМУ (государственное муниципальное управление) Тема работы: Анализ современной жилищной политики в России (регионе,городе) Объем работы: 30-35 страниц Срок: 7 днейРефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Написать 2 диплома по тз. ТЗ вышлю на мейл. ____________________ С ув.ТатьянаЗакрыт15 лет назад
- $250
Дипломная работа. Нужно в кратчайшие сроки (до 31.03.10 нужно сдать)Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $60
Приватный для Ищенко Елены (рефераты информатика) 3 Требуется качественная работа, необходимо расписать алгоритмы работы в программах Ворд, Эксель. Методические указания будут высланы специалисту на почту. Введение, ...Завершен15 лет назад
- $34
ПРЕДМЕТ- Политеческая история ТЕМА-Ленин создатель партии нового типа Плана нет,нужно составить и согласовать с руководителем к 25 марта (вечер) Во введении указать предмет,объект,цели ,задачи, кто исследовал ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт15 лет назад