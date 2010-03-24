Диплом для экономического вуза Украины

Нужно написать магистерский диплом по специальности "международная экономика". Вуз украинский, следовательно все темы касаются Украины. С темой я пока точно не определился. Хотелось бы такую: "Разработка и обоснование бизнес-плана внешнеэкономической деятельности предприятия". Предприятие- мелкое ЧП (пару машин), занимающееся грузоперевозками по странам СНГ. Вот для него и надо составить что-то вроде бизнес-плана.

Или может хотя бы сделать ту ее часть, которая касается маркетингового исследования, а остальное я уже сам как-нибудь.

Но есть еще другие темы, из которых я может быть что-то выберу:

1. Формирование ценовой политики предприятия- субъекта внешнеэкономической деятельности

2. Формирование ценовой политики предприятия на внешнем рынке

3. Ценовая политика и конкурентноспособность предприятия на международных рынках

4. Ценообразование в международной торговле

5. Учет и анализ международной экономической дестельности предприятия

6. Валютные риски и их страхование (показать на конкретных примерах)

7. Тарифное и нетарифное регулирования международной торговли (на примере конкретных инструментов)

8. Валютное регулирование экспортно-импортной деятельности

9. Российско-украинские отношения: состояние и направление развития

Соответственно все эти темы должны быть привязаны к вышеназванному предприятию.

Также, если у вас есть уже готовые работы на темы, связанные с внешнеэкономической деятельностью, пишите, может меня заинтересует. Главное, чтоб к ней можно было привязать вышеназванное предприятие.