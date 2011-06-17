Нужен диплом по культурологии. Курс Советской культуры. Рассматриваемый период - поздний СССР Тему готова предоставить заинтересовавшимся Качество высокое Количество страниц 60-100 Сроки исполнения 1-1,5 мес Есть курсовая работа на эту же тему, которую можно использовать как основу
Диплом "Договор аренды зданий и сооружений"
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Диплом "Договор аренды зданий и сооружений, его гражданский аспект"
Объем - 80 стр.
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