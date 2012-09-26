Диплом документоведение-2

Как бы это звучало не прискорбно, но Елена меня очень сильно подвела, хотя мы работаем уже не первый год и я часто закрывала глаза на ее просрочки, но здесь ситуация просто катастрофическая, я почти 2 недели ждала работу, продлевала срок на сколько это было возможно, а в итоге работа не выполнена, Елена не смогла ее доделать и отказалась в последний момент, хотя об этом можно было сказать еще 2 недели назад. Как итог потраченные в пустую время, нервы, упущенная выгода, идиотское положение перед клиентом, а также скорее всего моя запятнанная репутация как благонадежной компании по выполнению дипломных работ, а что самое важное окончательно потерянное доверие к человеку. Очень жаль!