требования в файле 85-90 стр антиплагиат 85% срок ноябрь делать строго по методичке стоимость 5500 рублей WMR, Сбербанк РФ
Диплом документоведение-2
требования прикреплены
объем 85-90 +приложения
антиплагиат 85%
срок до 1 ноября частями
5500 рублей
диплом+речь+раздаточный материал
оплата сбербанк РФ,WMR
делать СТРОГО по методичке
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