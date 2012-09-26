Диплом документоведение-2

$177
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Закрыт4 заявки208 просмотров

требования прикреплены

объем 85-90 +приложения

антиплагиат 85%

срок до 1 ноября частями

5500 рублей

диплом+речь+раздаточный материал

оплата сбербанк РФ,WMR

делать СТРОГО по методичке

12 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

helenira
42 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$177
30 дней
Как бы это звучало не прискорбно, но Елена меня очень сильно подвела, хотя мы работаем уже не первый год и я часто закрывала глаза на ее просрочки, но здесь ситуация просто катастрофическая, я почти 2 недели ждала работу, продлевала срок на сколько это было возможно, а в итоге работа не выполнена, Елена не смогла ее доделать и отказалась в последний момент, хотя об этом можно было сказать еще 2 недели назад. Как итог потраченные в пустую время, нервы, упущенная выгода, идиотское положение перед клиентом, а также скорее всего моя запятнанная репутация как благонадежной компании по выполнению дипломных работ, а что самое важное окончательно потерянное доверие к человеку. Очень жаль!

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helenira
42 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
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