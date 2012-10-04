отчет по практике и дипломная работа "Расходы некоммерческой организации, направления из использования, анализ состава и структуры за последние четыре отчетных года (на примере конкретного бюджетного учреждения) срок отчета 11 октября срок ...
Диплом Документоведение и ДОУ
Тема: Анализ организации документальноог обеспечения деятельности учреждения и направления его совершенствования (на примере) МАУ "Бронницкий сельский Дом Культуры"
Объем работы: 90-100(стр) не считая приложений
срок 22 октября - весь диплом
11 октября необходимо предоставить 1 гл и начало второй главы.
оригинальность работы не менее 75%
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт12 лет назад
дипломная работа Тема- Организация и управление процессом распределения товара в торговой сети в ОАО"Глория Джинс" Глава1 Теоретические основы (тема) ...Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт13 лет назад
внедрение новой бизнес системы концерна силовые машины в оао турбнный завод.,конкретнее тема:внедрение бизнес системы.аналитический этап. срок 24 октября оригинальность не менее 75% объем 80-95 стрРефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется автор/авторы для помощи студентам таких вузов как МГИМО, МГУ, ГУУ, МГИУ, МосГУ, ВГНА, МГЮА и т.п. вид работ — рефераты, курсовые, дипломные работы направление — юриспруденция, экономика ...Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт12 лет назад
Тема: «Категория необоснованной налоговой выгоды в налоговых спорах» Объем: 70 листов (приложения не нумеруются) план нужен 5-го октября утром. работа нужна 15 октября оригинальность не менее 75%Завершен13 лет назад
Предмет: Основной раздел техники Тип работы: Курсовая практика Срок сдачи: 09.10.2012Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт13 лет назад
Тема-Основные принципы в международном праве (Их признаки, соотношение с другими юридическими нормами) Объем-25-30 Срок- 9.10. Анти-80% ССЫЛКИ только на печатные издания!Завершен13 лет назад
Разработать базу данных для "Фотоателье"Завершен13 лет назад
диплом на тему гендерное отличия в воспитании детей матерьми- одиночками 75-80 стр без приложений срок 23 октября оригинальность не менее 75%Завершен13 лет назад
Анализ и максимизация прибыли предприятия ( на примере ООО "УралХимСервис") объем 85-95 стр Содержание Введение 1. Общая характеристика деятельности ООО "УралХимСервис" 1.1. Исторические аспекты развития, организационно-правовая форма предприятия 1.2. ...Завершен13 лет назад