Диплом Документоведение и ДОУ

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Завершен5 заявок136 просмотров

Тема: Анализ организации документальноог обеспечения деятельности учреждения и направления его совершенствования (на примере) МАУ "Бронницкий сельский Дом Культуры"

Объем работы: 90-100(стр) не считая приложений

срок 22 октября - весь диплом

11 октября необходимо предоставить 1 гл и начало второй главы.

оригинальность работы не менее 75%

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

nat-taniya
Наталья 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$200
12 дней

Заявки фрилансеров

nat-taniya
Наталья 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад