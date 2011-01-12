Нужен отчет по практике. исходные данные есть, практику проходили в сети магазинов.нужно делать напримере этих магазинов по их отчетности. срок пятница
Диплом экономика
1. Тема работы: Пути совершенствования кадровой политики фирмы (на примере
ЗАО «Автомобильный сервис на Пражской».
Введение
Глава 1. Кадровая политика фирмы, условия ее разработки и планирования
1.1.
1.2. 1.3.
Глава 2. Анализ кадровой политики организации ЗАО «Автомобильный сервис на Пражской»
2.1.
2.2.
2.3.
Глава 3. Совершенствования кадровой политики организации ЗАО «Автомобильный сервис на Пражской»
3.1. Программа мероприятий
3.2. Оценка экономической эффективности мероприятий
Выводы и предложения
Список литературы
Приложения
Заявки фрилансеров
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