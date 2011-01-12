Диплом экономика

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1. Тема работы: Пути совершенствования кадровой политики фирмы (на примере

ЗАО «Автомобильный сервис на Пражской».

Введение

Глава 1. Кадровая политика фирмы, условия ее разработки и планирования

1.1.

1.2. 1.3.

Глава 2. Анализ кадровой политики организации ЗАО «Автомобильный сервис на Пражской»

2.1.

2.2.

2.3.

Глава 3. Совершенствования кадровой политики организации ЗАО «Автомобильный сервис на Пражской»

3.1. Программа мероприятий

3.2. Оценка экономической эффективности мероприятий

Выводы и предложения

Список литературы

Приложения

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

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