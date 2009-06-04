Диплом экономика (расчётная часть)

Есть диплом в нем расчётная часть есть, так как этот диплом уже сдавался то нужно расчётную часть переделать

2006 год оставить без из изменения 2007 данные чуть завысить, 2008 тоже данные завысить, сделать новый отчет о прибылях

поменять все графики согласно вашим расчётам

срок 29,05 до 17,00 мск цена 1200