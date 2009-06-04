Диплом экономика (расчётная часть)

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Завершен4 заявки296 просмотров

Есть диплом в нем расчётная часть есть, так как этот диплом уже сдавался то нужно расчётную часть переделать

2006 год оставить без из изменения 2007 данные чуть завысить, 2008 тоже данные завысить, сделать новый отчет о прибылях

поменять все графики согласно вашим расчётам

срок 29,05 до 17,00 мск цена 1200

16 лет назад
vlad2111
47 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
34 отзыва

Выбранный исполнитель

developers
Алексей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
16 лет назад
$30
2 дня
Работа выполнена раньше оговоренного срока, очень качественно. Спасибо. Будем работать дальше. Рекомендую!
Очень рекомендую Алевтину, как заказчика. Всегда на связи, все возможные вопросы решаются быстро. Оплата так же не заставляет себя ждать. Спасибо, рад нашему сотрудничеству.

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developers
Алексей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
16 лет назад