Диплом Экономико-математическое моделирование

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Закрыт1 заявка118 просмотров

На тему: "Управление портфелем активов негосударственного пенсионного фонда" .

Объем: 70

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Количество используемых источников: 35

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

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